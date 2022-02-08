السديراوي: تطوير حلول مشكلات القطاع النفطي في الكويت

وطن النهار



عقد مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الندوة الكويتية اليابانية المشتركة في نسختها العشرين تحت شعار: التقدم في الصناعات النفطية، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول، ومعهد البترول الياباني، وشركة البترول الوطنية الكويتية. وشهدت الندوة محاضرة رئيسة من الكويت بعنوان: تأثير الخلط على اللزوجة ونشاط المعالجة الهيدروجينية للمخلفات الجوية النفطية، ومحاضرة رئيسة ثانية من اليابان بعنوان: التوجهات المستقبلية في صناعة البترول، بالإضافة إلى 20 محاضرة و8 ملصقات علمية.

وتخللت الندوة مناقشات بناءة بين المشاركين من أجل تعزيز الإثراء العلمي وتبادل الخبرات بشأن التقدم في عمليات تكرير البترول، والعمليات التحفيزية الجديدة، وتحسين عملية التكرير، وتحسين خصائص المواد الأولية، وعمليات دعم صناعة التكرير، والمبادرات الخضراء في صناعة التكرير، وطرق احتجاز وإعادة ثاني أكسيد الكربون، واستخدام ثاني أكسيد الكربون في صناعة البتروكيماويات، وأغشية تخصيب الأكسجين في تكرير البترول، وسلوك وحساسية المواد وتخفيف التآكل ونمذجة نمو الأغشية الحيوية للسبائك المعدنية.

افتتح الندوة الدكتور مانع السديراوي، القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث رحب بالمدعوين والمشاركين من دولتي اليابان والكويت، وأشار خلال كلمته الافتتاحية إلى أن التعاون المستمر مع اليابان يعود إلى عدة عقود وتحديدا منذ العام 1967، وذلك عندما ساعدت شركة الزيت العربية في تأسيس معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأضاف على مر السنين، تعززت العلاقات البناءة بين الطرفين؛ لتشمل التعاون في أنشطة مختلفة مثل المشاريع البحثية التي تهدف إلى تطوير حلول لثغرات تكنولوجية محددة. مؤكدا أن هذه الندوة تعكس استراتيجية المعهد ودوره كهيئة حكومية رائدة تهتم بالبحث العلمي والعلوم التطبيقية.

وتطرق السديراوي إلى العلاقة الوثيقة بين المعهد والقطاع النفطي ممثلا بمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت، التي أسفرت عن نجاح العديد من المشاريع البحثية بدءا من إنتاج النفط وعمليات التكرير المختلفة، والتعامل مع مشاكل التآكل، والقضايا البيئية والوقود النظيف.

وأشاد بدور الحكومة اليابانية ودعمها المستمر للتعاون الوثيق بين الكويت واليابان في مجال العلوم والتكنولوجيا، موضحا أن أوجه التعاون شملت أنشطة مختلفة مثل المشاركة في مشاريع بحثية تهدف إلى تطوير حلول للمشاكل التي يواجهها القطاع النفطي في الكويت، واستضافة العلماء اليابانيين في المعهد ومركز أبحاث البترول بشكل خاص، وتوفير فرص لتدريب موظفي المعهد في المؤسسات البحثية اليابانية، والاستفادة من اللقاءات العلمية لتبادل الآراء، ومناقشة القضايا المهمة التي تؤثر في صناعة تكرير النفط.

