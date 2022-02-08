«الإسلامية العالمية»: القضاء أزال شبهات وأكاذيب المسيئين للعمل الخيري

وطن النهار

أصدرت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بياناً بشأن ادانة القضاء للمسيئين للعمل الخيري.

وقالت الهيئة في صدر بيانها: بفضل الله تعالى وتوفيقه، صدرت اخيراً سلسلة احكام عن القضاء، انتصرت للهيئة الخيرية وقيادتها، وقضت بادانة بعض المسيئين الذين قادوا حملة الكترونية مغرضة ضدها منذ عام 2018 من دون اي دليل او سند قانوني او شرعي، مخالفين بذلك جميع معايير النشر الاعلامية والحيادية والمنطقية.

وأضافت: حينما لم تلتزم احدى الجرائد الالكترونية بمعايير النشر الاعلامي، وأخذت في كيل الاتهامات الكاذبة للهيئة الخيرية، ونقلت عنها احدى المغردات، لم يكن امام الهيئة الا اللجوء الى القضاء لوقف هذا العدوان الكاذب وغير المبرر، واثبات ان ما نشر ما هو الا مجرد افتراءات وأقوال مرسلة في حقها.

ومضى البيان يقول: وبعد تداول الدعاوى القضائية على اختلاف درجاتها امام المحاكم الكويتية، اقر القضاء في احكامه بعبارات حاسمة «أن ما نُشر ما هو الا هجوم شخصي على رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية والقائمين معه، اذ لم ينطو النشر على قضية عامة يعالجها بحيدة ونزاهة، وانما قُصد به التشهير علناً من خلال وضع صورته واسمه وشعار الهيئة مع توجيه عبارات وكلمات جارحة تنطوي على المساس بشخصه وكرامته».

وزاد: كما وصف القضاء ما نُشر بحق الهيئة بأنه «يخرج عن حدود النقد المباح وحرية الصحافة والكتابة في المواقع الالكترونية في توجيه النقد البناء الذي يسعى لتحقيق الصالح العام، تأسيساً على ان العبارات اشتملت على وقائع القذف والسب التي حملت معنى تجاوزات ومخالفات مالية وشبهات فساد في ادارة المشاريع وعمليات وهمية والتفاف على القوانين وسرقات لأموال التبرعات، قام المتهم بنشرها علانية في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطلع عليه العديد من الأشخاص المتابعين لحسابه الذي يديره ويشرف عليه المتهم».

