تجديد إقامة 36 عاملاً فوق الستين عاماً

وطن النهار

اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة، تجديد اذن عمل لـ36 عاملا قاموا بدفع الرسوم سواء باستثناء او دونه عبر تطبيق اسهل، وذلك بعد فتح الباب لاصدار اذونات العمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات بتاريخ 24 يناير الماضي.

ولفتت الهيئة الى ان خطوات تجديد اذن العمل للفئة المعنية سالفة الذكر تستدعي الدخول للموقع الالكتروني الرسمي للهيئة، ثم الدخول الى خدمة «اسهل» قائمة خدمات العمالة، موضحة انه بعد ذلك يجب على المستخدم الدخول على خدمة تجديد اذن العمل ليتسنى له ملئ الاستمارة الخاصة بالبيانات المطلوبة والمرفقات مع التأكد من ارفاق مستند وثيقة تأمين صحي شامل من احدى شركات التأمين المدرجة بسوق الاوراق المالية.

واوضحت ان الادارة المختصة ستقوم بمراجعة الطلب والتدقيق على البيانات آليا فور وصول التحويل الآلي، لافتة الى ان دفع الرسوم يأتي بعد قبول الطلب، مبينة انه يمكن لاصحاب الاعمال دفع الرسوم المقررة وفق القرار رقم 34 وبعدها يتم اعتماد الطلب آليا.

