الصويان: توفير كميات أكثر من المنتجات البحرية

وطن النهار

بينما استقبل مدير عام القوى العاملة أحمد الموسى، كلا من: رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ونائب الرئيس نبيل المضاحكة ورئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الاحمد، وعد بتحقيق مطالب الاتحادين، حيث تفهم طبيعة عملهم والمشاكل التي تواجههم، لاسيما المتعلقة بنسب العمالة.

وفي هذا السياق، اعرب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، عن شكره للموسى على تعديل ملفات الصيادين، وحل مشكلة نسب العمالة في قطاع الصيد فور عودته لمنصبه، حيث عادت الأمور كما كانت عليه في السابق، وتم استثناء الاتحادات التي توفر الأمن الغذائي من نسب العمالة، وتحديث ملفات أصحاب الرخص. واثنى الصويان على المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة المسؤول عن هيئة القوى العاملة، مشيدا بسياسة التعاون التي ينتهجها الوزير الجلاوي وقياديو القوى العاملة، مثمنا جهود جميع المسؤولين الحريصين على التعاون الهادف والمثمر مع مجالس ادارات الاتحادات المعنية بتوفير الامن الغذائي ما يصب في اتجاه الصالح العام واستقرار الاسعار. ودعا الصويان عموم الصيادين لبذل كل ما لديهم من جهود لتوفير كميات اكثر من المنتجات البحرية للمستهلكين بأسعار مناسبة وفي ذات الوقت الحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي من أجل التنمية المستدامة والاستخدام العادل بين الأجيال. وقال الصويان نحن مسؤولون أمام الشعب الكويتي وأمام المسؤولين في الدولة بتوفير جميع أنواع المنتجات البحرية المحلية بشكل يومي، لافتا إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق المحلي، وأن اتحاد الصيادين يعمل جاهدا على استقرار الأسعار وتوفير أنواع الأسماك المحلية.

وعبر الصويان عن آماله بتحقيق جميع مطالب الصيادين وازالة جميع التحديات التي تواجههم، داعيا المسؤولين في جميع الجهات المعنية إلى الوقوف مع القطاعات المنتجة وتقديم الدعم المناسب التي تعمل من أجل توفير الأمن الغذائي في كويتنا الحبيبة، وذلك وفق القوانين والقرارات المعمول بها.

وشدد الصويان على ضرورة التنسيق مع دول الجوار تفعيل وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات لمنع الصيد اثناء فترات الحظر الموسمية لبعض الاسماك والربيان، خاصة أن صيادي الكويت يعتبرون الأكثر التزاما في المنطقة، آملًا أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة في مطالب الصيادين العالقة والتي يأتي في مقدمتها النقعة وقرية الصيادين التي تم ازالتها منذ عام 2000 تحت وعود بناء قرية بديلة.

ولفت إلى معاناة الصيادين في نقل معداتهم، بالإضافة إلى معاناتهم في ايجاد سكن للعمالة، خاصة أن مهنة الصيد من المهن الشاقة والتي لها خصوصية وتتطلب وجود قرية بها جميع الخدمات.

