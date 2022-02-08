الفارس: إيقاف الاستثمار في الأندية والاتحادات الرياضية 3 أشهر

وطن النهار

اصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قراراً وزارياً يقضي بإيقاف اجراءات اصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي ايقافاً مؤقتاً ولمدّة 3 أشهر تنتهي في شهر مايو المقبل.

وأوضحت الفارس في تصريح صحافي انه بناء على تزايد الشكاوى الواردة بخصوص ما قد يسببه ترخيص مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية من ازعاج لسكان و قاطني تلك المناطق، علاوة على إيجاد طلب دراسة فنية من قبل الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لإيجاد بدائل للجهات الرياضية كفرص استثمارية تحقق عوائد مالية للرياضة الكويتية. الجدير بالذكر ان القرار صدر بالتزامن مع اعتراض الوزيرة د. رنا الفارس على قرار المجلس البلدي بشأن الايقاف المؤقت للاستثمار وذلك لمخالفته احكام المادة 22 من قانون بلدية الكويت لعدم وجود دراسة من قبل الجهاز التنفيذي والذي على اثره اصدرت قرارها بهذا الشأن.

