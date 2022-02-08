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الحضرم: التدخلات في تعيينات المناصب الجامعية تدهور للتعليم

ابراهيم بسيوني
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الثلاثاء 08 فبراير 2022

استنكرت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية التدخلات النيابية والسياسية في التعيينات بالمؤسسات التعليمية والتي تصدر من قبل البعض بين الحين والآخر للتأثير على قرارات وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف لتعيين البعض بعيداً عن اللوائح والقوانين المنظمة لشغل المناصب القيادية والإشرافية والأكاديمية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية. وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم: التدخلات في التعيينات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستؤدي إلى مزيد من تدهور التعليم وانحدار مستواه وسيفتح الباب على مصراعيه في التشكيك بالطاقات العلمية والخبرات الأكاديمية في أهم مؤسستين على المستويين التعليمي والأكاديمي في الدولـــة. وأضاف الحضرم: إن المطالبة بإيقاف أعمال لجان اختيار عمداء جامعة الكويت، على الرغم من شغر المناصب الجامعية لأكثر من عامين هو أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب، خاصة وأن مجلس الجامعة أقر بضرورة تشكيل اللجان خلال اجتماعاته السابقة وفق قانون الجامعات ولوائح الجامعة.


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