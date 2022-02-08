%12 من الأسر عانت انخفاضاً في الدخل مع «الجائحة»

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ان فيروس كورونا مثل تهديداً حقيقياً على الموارد المالية للأسر بنسبة 39 في المئة لدى الأسر الكويتية و60.7 في المئة لدى الأسر غير الكويتية.

ولفتت البيانات التي حصلت «النهار» على نسخة منها، ان جائحة كورونا لم تؤثر سلباً على استهلاك الأسر على السلع والخدمات، حيث اشار نصف الأسر الى ان الانفاق شهد زيادة في حين لم يتم تسجيل انخفاض الا لدى اسرة من كل 10 اسر وذلك لعدم القدرة على الحصول على السلع للتمكن من الانفاق او لأن الأسرة فقدت الدخل، في حين نجد ان حوالي ثلث الأسر لم يتأثر بالانفاق خلال الجائحة.

وأشارت البيانات الى ان نصف المشتغلين تعطلوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي جراء توقف مؤقت للمؤسسات عن العمل بسبب جائحة «كوفيد - 19» او اغلاقها نهائياً او فقدان الوظيفة بسبب الجائحة.

وخلال فترة الحجر الصحي، تم سداد الأجر كاملاً لقرابة 95 في المئة من الكويتيين، كما تم سداد 65 في المئة من كامل الأجر الصحي واستفاد 23.4 في المئة من الوافدين بسداد جزئي للأجر وبخصوص الذين فقدوا اجرهم بالكامل، فقد بلغت نسبتهم 11.6 في المئة لدى الوافدين و0.9 في المئة لدى الكويتيين.

ولم تؤثر جائحة «كورونا»، على تركيبة سوق العمل في الكويت ولا على نسبة البطالة التي بقيت في مستواها المعهود، حيث صرح قرابة 98 في المئة من الكويتيين و95 في المئة من الوافدين انهم لم يغيروا وظيفتهم او عملهم بعد تفشي الجائحة.

وقد شهدت 12 في المئة من الأسر الكويتية انخفاضاً في مستوى الدخل بسبب الجائحة و31 في المئة من الأسر غير الكويتية تراجع مستوى الدخل لديها.

وفي استبيان عن اسباب تقلص دخل الأسرة، اشار نصف المستجوبين في الاستبيان غير الكويتيين ان غلق مكان العمل وتقليل ساعات العمل المعتادة من جراء الجائحة وغياب العملاء من السوق هم اكثر المعوقات التي صادفتهم. وبالنسبة للكويتيين فان انخفاض الدخل الأسري يرجع بالأساس حسب تصريحهم الى عدم القدرة على التنقل والسفر وغلق مكان العمل وأسباب اخرى.

وقد تأثرت 17 في المئة من الأسر الكويتية سلباً من ناحية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتجاوزت هذه النسبة 30 في المئة من الأسر غير الكويتية. وفيما عبر 36 في المئة من المستجوبين ثقتهم في المستقبل ابدى البعض شبه تخوف لدى البعض.

وأشارت البيانات ان هناك 40 في المئة من الأفراد مستاءون من التعليم عن بعد، فيما عبر نصف المستجوبين عن رضاهم عن تلك التجربة.

وأشارت البيانات ان 98 في المئة من افراد المجتمع حريصون على تطبيق الارشادات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما ان 64 في المئة من الكويتيين تلقوا جرعتين من اللقاح. وفيما ارتفعت نسبة الرجال عن النساء في تلقي اللقاح، شهدت نسبة النساء لدى غير الكويتيين ارتفاعاً عن الرجال.

وقد بلع نسبة الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح من الكويتيين وغير الكويتيين الذين لم يتلقوا اللقاح بلغ 60 في المئة وبسؤالهم عن نوايا القيام بالتطعيم، صرح 54.1 في المئة منهم انهم لم يقوموا بالتسجيل المسبق في موقع وزارة الصحة بشكل اجمالي، وهناك 73 في المئة من الكويتيين لم يتلقوا اللقاح بعد.

وقد اشارت النتائج الى ان اكثر من ثلث الكويتيين لم يقرروا بعد ان كانوا سيقومون بتلقي اللقاح ام لا؟. ولفتت النتائج الى ان 41.2 في المئة من الأسر الكويتية تلقى كامل افرادها اللقاح من فيروس كورونا، فيما سجلت 25.1 في المئة من الأسر لم يشملها اللقاح بتاتاً.

وأوضحت نتائج المسح ان 55.1 في المئة من الكويتيين و49.7 في المئة من غير الكويتيين يعتبرون فيروس كورونا تهديداً حقيقياً على صحة الأسرة، فيما يعتبر 30.2 في المئة و22.3 في المئة من الوافدين انه ليس هناك الكثير من التهديد.

