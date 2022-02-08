الأمم المتحدة: كوريا الشمالية سرقت عملات مشفرة

مال وأعمال

تشير تقارير الى ان كوريا الشمالية سرقت اكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 3 اعوام، اذ تستهدف البلاد التي تواجه حصارا اقتصاديا عملاء العملات المشفرة الكبار بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة ذاتها.

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة ان كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية، وشركات عملات مشفرة، وشركات صرافة.

وذكر التقرير ان هذه الأموال غير المشروعة تعد مصدرا مهما لتمويل برنامج البلاد النووي والصاروخي.

وذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة ان حكومة، لم تسمها، ابلغتها عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف عام 2021 من ثلاث بورصات للعملات المشفرة على الأقل في اميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، ما يعكس تحولا كبيرا في تنويع بيونغ يانغ لجرائمها الالكترونية.

وقال الخبراء في التقرير، ان شركة امن سيبراني مجهولة قالت ان ممثلين الكترونيين كوريين سرقوا في عام 2021 ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سبع عمليات اقتحام لبورصات عملات مشفرة، وشركات استثمار، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

وذكرت اللجنة ان هذه الهجمات الالكترونية: «استفادت من اغراءات التصيد، والبرمجيات الخبيثة لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالانترنت، وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية».

وأضافت لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية، في التقرير، المقدم الى مجلس الأمن الدولي، ان الأموال التي سرقتها الجهات الفاعلة الالكترونية في كوريا الشمالية «تمر بعملية غسيل اموال دقيقة من اجل صرفها».

ونقلت اللجنة عن دولة لم تعلن عنها العام الماضي قولها «عمليات السرقة الكورية الشمالية من عام 2019 الى نوفمبر 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار».

وقال الخبراء ان كوريا واصلت تطوير برنامجها النووي، والصاروخي.

و«على الرغم من عدم الابلاغ عن تجارب نووية او عمليات اطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استمرت كوريا الشمالية في تطوير قدرتها على انتاج المواد الانشطارية النووية»، بحسب اللجنة.

