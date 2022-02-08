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منتجة مسحات «كوفيد» تدخل نادي المليارديرات


أدخل نجاح شركة Copan المنتجة لمسحات كوفيد ستيفانيا تريفا، التي تبلغ حصتها في الشركة %48، صفوف المليارديرات. وتصنع شركة Copan، هذه المسحة التي اضحت العنصر الرئيس في مئات الملايين من اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل PCR الخاصة بـ«كوفيد - 19»، حيث تستخدم داخل انوف الأشخاص في جميع انحاء العالم. وتمتلك الشركة الآن القدرة على انتاج مليار مسحة سنوياً، حيث تضاعفت الأرباح خمس مرات تقريباً في 2020، لتصل الى 79 مليون دولار، وبلغت الايرادات 372 مليون دولار. تجاوزت الشركة هذا الرقم في 2021، حيث نمت المبيعات الى 445 مليون دولار.


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