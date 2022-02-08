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مال وأعمال

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بسبب مهربي كوكايين بلغاريين

«كريدي سويس» في مهب الريح


وجهت محكمة سويسرية اتهامات لبنك كريدي سويس، بالقيام بعمليات غسيل اموال، من خلال السماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسيل ملايين اليوروات.
وقال ممثلون للادعاء السويسري: ان ثاني اكبر بنك في البلاد، وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من اخفاء وغسيل الأموال بين عامي 2004 و2008. ومن جهته، رفض بنك «كريدي سويس» في بيان لـ«رويترز» تماماً «كل الادعاءات الواردة في هذه القضية . التي اثيرت ضده لأنها عبث، وهو مقتنع ببراءة موظفه السابق». ويطالب ممثلو الادعاء العام في اول محاكمة جنائية لبنك كبير في سويسرا بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري (45 مليون دولار) من بنك «كريدي سويس» الذي قال، انه «سيدافع عن نفسه بقوة في المحكمة».
تتركز لائحة الاتهام على العلاقات التي كانت بين بنك «كريدي سويس» وموظفه السابق، والمصارع البلغاري السابق ايفلين بانيف، والعديد من اصدقائه، ومنهم اثنان متهمان في القضية.


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