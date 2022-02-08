جني الأرباح يطغى على البورصة والخسائر 18 مليون دينار

مال وأعمال

اطاحت عمليات جني الارباح بالبورصة بعد 6 جلسات من الارتفاع المتتالي ليغلب التراجع على أداء المؤشرات الرئيسة، بضغط 6 قطاعات لتفقد البورصة نحو 18 مليون دينار بعدما اغلقت القيمة السوقية على 43.601 مليار دينار مقابل 43.619 مليار دينار في جلسة الاحد الماضي.

واشار محللون الى ان التراجع وجني الارباح كان متوقعا بعد ان حققت البورصة مكاسب سوقية تجاوزت 500 مليون دينار خلال 6 جلسات وبالتالي طغت عمليات جني الأرباح على جلسة أمس، وتراجعت معظم مكوناته، بدءا من الأسهم الأكبر وزنا، الى الأسهم الشعبية، وبنسب متفاوتة تقلصت خلال فترة المزاد والتي دائما ما يصاحبها عمليات شراء على الأسهم الكبيرة، وكذلك على مستوى النشيطة في السوق الرئيس كان هناك بعض الضغط وجني الأرباح، لتتراجع خسائر السوق الرئيس، ويبقى الترقب مستمرا لإعلانات باقي البنوك والشركات القيادية والتي ستكون دليلا لتقدير بقية التوزيعات في السوق.

وقد تم تداول 238?2 مليون سهم عبر 12970 صفقة نقدية بقيمة 51?7 مليون دينار (نحو 165?4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 9?9 نقاط ليبلغ مستوى 6206?81 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0?16 في المئة من خلال تداول 178?17 مليون سهم عبر 8783 صفقة نقدية بقيمة 26?5 مليون دينار واستقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 8045?25 نقطة من خلال تداول 60?06 مليون سهم عبر 4187 صفقة بقيمة 25?2 مليون دينار في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 170?3 نقطة ليبلغ مستوى 6557?81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?26 في المئة من خلال تداول 132?5 مليون سهم عبر 5865 صفقة نقدية بقيمة 21?11 مليون دينار ومع ضغط على المؤشرات تراجع 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 2.87%، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.36%، فيما استقر الرعاية الصحية والمنافع.

