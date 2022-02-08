«أسواق المال»: تغريم 4 شركات وبلاغ للنيابة ضد شركة خامسة

مال وأعمال

قررت هيئة اسواق المال تغريم 4 شركات مدرجة و تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 6/2/2022 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لعدم قيام المُبلغ ضدها (شركة مدرجة في البورصة) بتزويد فرق تفتيش الهيئة بعدد من المستندات ترى أهمية الاطلاع عليها.

وأعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس تأديب بتوقيع غرامات تتراوح ما بين الفين دينار الى 25 الف دينار لمخالفتها قواعد الادراج و حوكمة الشركات وعدم قيام احد الشركات بتقديم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للهيئة وعدم قيام احد الشركات باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على بعض البيانات الخاصة ببعض العملاء

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

كما اعلنت هيئة أسواق المال أنه تم إصدار الترخيص لشركة الوسيط للأعمال المالية لنشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية بتاريخ 07/02/2022، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

