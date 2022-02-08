6.09 ملايين دينار صافي أرباح «أعيان» في 2021

مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للاجارة والاستثمار تحقيق 6?09 ملايين دينار أرباحا صافية عن عام 2021 مقابل 20?6 مليون دينار في 2020 متراجعة بنسبة 71 في المئة. وقالت «أعيان» في إفصاح منشور على موقع البورصة إن ربحية السهم بلغت 8?2 فلوس في عام 2021 مقابل 25?8 فلس في عام 2020 متراجعة بنسبة 68 في المئة. وأوضحت أن مجلس الإدارة رفع توصية بتخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة بمبلغ خمسة ملايين دينار ستوزع نقدا لمساهمي الشركة بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية وأخذ الموافقات اللازمة من هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات العلاقة.