الحذر يهيمن على البورصات العالمية

مال وأعمال

تستعد أسواق الأسهم لبداية حذرة، مع تصاعد الرهان على زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وانتظار المتعاملين استئناف التداول في الصين بعد عطلة امتدت أسبوعاً. وانخفضت العقود المستقبلية في اليابان وأستراليا، في حين ارتفعت في هونغ كونغ، بعد أن شهدت الأسهم العالمية تقلباً شديداً في أدائها يوم الجمعة الماضي، ولكنَّها أنهت التداول على أفضل أداء أسبوعي على مدار العام، مدعومة بأرباح شركة «أمازون». وفي آسيا، من المتوقَّع أن يدعم صعود الأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ الأسهم الصينية مع تراجع المخاوف المتعلقة بالقيود الرقابية بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا في البلاد. إنَّ تحول البنوك المركزية الرئيسة إلى سياسة نقدية متشددة أنهك أسواق السندات، التي تتوقَّع حالياً أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أكثر من خمس مرات في عام 2022 لمواجهة التضخم بعد تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة.