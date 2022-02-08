«كلام» استحوذت على «زاجل»

مال وأعمال

أعلنت شركة كلام للاتصالات، عن استحواذها على شركة زاجل الكويتية للاتصالات في صفقة تكفل بتمويلها البنك الأهلي المتحد البحرين. وأسفرت الصفقة عن إنشاء شركة هي الآن إحدى أكبر ثلاثة لاعبين في سوق خدمات الإنترنت في منطقة الخليج العربي، بعوائد سنوية تبلغ 100 مليون دولار أميركي.

وتعزز هذه الاتفاقية مكانة البنك الأهلي المتحد البحرين بصفته المزود الرائد والمفضل للخدمات التمويلية في المنطقة لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، وبما يتوافق مع تركيز البنك على تسريع عملية التحول الرقمي في كل أنحاء المنطقة.

وتوفر هذه الخدمات التمويلية القدرة للشركات البحرينية الصاعدة لجعل المملكة مركزاً لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة. وتقود شركة كلام هذا التوجه الجديد، حيث تمثل شركات تقديم خدمات الإنترنت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الصاعد. ومن خلال عمله يداً بيد مع أهم اللاعبين في مجال التكنولوجيا، فإن البنك الأهلي المتحد (البحرين) يأمل ليس فقط في جعل هذا النمو ممكناً، بل يتطلع كذلك إلى تمهيد الطريق لنشوء اقتصاد جديد يكون في طليعة مسيرة الابتكار التكنولوجي.

تعقيباً على الخبر، صرح نزار الساعي، رئيس مجلس الإدارة في شركة كلام للاتصالات بالقول: شارك في نجاح هذا الاستحواذ عدد من الأطراف الذين عملوا معنا على تحقيق هدف واضح، وعلى رأسهم البنك الأهلي المتحد(البحرين)، شريكنا التمويلي المعتمد منذ وقت طويل، والذين عززوا باستمرار طموحاتنا نحو النجاح.

منذ أول تجربة لنا في عمليات الاندماج والاستحواذ في البحرين عام 2014، والمتمثلة في استحواذنا على شركة لايت سبيد للاتصالات، حصلنا على كامل الدعم من البنك الأهلي المتحد (البحرين)، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهت المنطقة والعالم. وفر لنا فريق البنك الأهلي المتحد (البحرين) نفس المستوى المشهود من الخبرة والمهنية العالية في كل عمليات الاندماج والاستحواذ، ويسعدنا وجودهم إلى جانبنا ونحن على مشارف هذه المرحلة الجديدة من التوسع الإقليمي.

وينبع هذا من فهم البنك الأهلي المتحد لقطاع التكنولوجيا وتركيزه عليه. كما أن الإمكانيات التمويلية الفريدة للبنك في تمويل المشاريع التكنولوجية تبرز رؤيته البعيدة لهذا القطاع الاقتصادي، والذي يأتي في طليعة الابتكار ويشكل العمود الفقري لمختلف القطاعات الأخرى.

من جهته، رحب عثمان حجازي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة البنك الأهلي المتحد، بالخبر قائلاً: تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرتنا الهادفة لجعل مملكة البحرين حلقة الوصل لمختلف خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة. كان من دواعي سرورنا تقديم كل أشكال الدعم التمويلي لإنشاء إحدى كبرى شركات تزويد خدمات الإنترنت في المنطقة. لم تمنعنا الصعوبات الاقتصادية الحالية من الاستمرار في إعطاء الأولوية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لثقتنا بأن هذا هو التوجه المستقبلي الصحيح لنا ولجميع القطاعات الاقتصادية. مازلنا نؤمن بأن هذا القطاع يعد بالكثير، نظراً لأن توفر البنية التحتية التكنولوجية القوية يشكل العصب الرئيس للاقتصاد الرقمي ككل.

