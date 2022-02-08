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مال وأعمال

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جنون «بيتكوين» يتواصل.. أرباح ضخمة في 5 جلسات


خلال 5 جلسات فقط، سجلت العملات الرقمية المشفرة مكاسب قياسية بدعم الارتفاع الصاروخي بأكبر 5 عملات تقودها «بيتكوين».
الإحصاء الذي أعدته «العربية.نت»، يشير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، قفزت بنسبة 16.9 % بعدما ارتفعت من مستوى 1676.9 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 1960.7 مليار دولار في الوقت الحالي.
في صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة «بيتكوين»، ومنذ تعاملات الخميس الماضي وحتى صباح امس الاثنين، قفز سعرها بنسبة 18.6 % رابحة نحو 6784 دولاراً


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