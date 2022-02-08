«KIB» دشَّن خدمات المساعد الشخصي لعملاء «Black»

مال وأعمال

في إطار سعيه المتواصل لتعزيز خدماته المصرفية وتطوير منتجاته بما يتناسب مع متطلبات عملائه باختلاف شرائحهم وتقديم قيمة مضافة ترتقي بتجربتهم المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إضافة مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي (أو الـ concierge) لشريحة عملاء Black المميزين، وذلك بالتعاون مع شركة «Peacock» الإقليمية، المعروفة بمستوى وفخامة خدماتها، والتي ستقوم من خلال هذه الشراكة بتوفير مساعدة شخصية لشريحة عملاء Black تكون تحت تصرفهم في أي وقت.

هذا وتتضمن خدمات الـ concierge من KIB، خدمة المراسلين، وهم موظفون على درجة عالية من الكفاءة من شركة Peacock، يتلخص عملهم في مساعدة عملاء شريحة Black لإتمام أكبر قدر من مهامهم اليومية الروتينية بكل راحة وسهولة، مثل: دفع الفواتير لهم، ومتابعة معاملاتهم الحكومية، وإتمام معاملاتهم المصرفية، كذلك الاعتناء بمركباتهم من صيانة وغيرها الكثير.

وفي معرض حديثه عن هذه الإضافة الجديدة لخدمات شريحة عملاء Black، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس الخدمات المصرفية المتميزة، فيصل الشويرد: «علماً بأن نهجنا المتبع في تطوير الخدمات والمنتجات يرتكز بشكل رئيس على العميل وعلى تلبية مختلف احتياجاته، فقد قمنا بعقد تلك الشراكة مع شركة Peacock المعروفة إقليمياً والمتخصصة في تقديم خدمات المساعدة الشخصية على أرقى مستوى. هذا هو المستوى الفاخر للخدمات الذي نسعى دائماً إلى تقديمه والحفاظ عليه للنخبة من عملائنا، بما فيهم شريحة Black المميزين، بما يلاقي تطلعاتهم وذوقهم الرفيع ويواكب نمط حياتهم».

مشيراً إلى أن خدمات Peacock للمساعدة الشخصية، والمقدمة لشريحة عملاء Black، تضم أيضاً خدمة المساعدة الفورية على الطريق، والتي تشمل خدمة صف السيارات في أفضل المواقع، والاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ خلال القيادة أو على الطريق، أما بالنسبة لخدمات السفر، أفاد الشويرد بأنها سوف تشمل حجوزات تذاكر السفر وتسهيل الوصول إلى أرقى صالات المطارات، كذلك الاستقبال والمساعدة في المطار وإدارة الضيافة لكبار الزوار والـVIP، علاوة على توفير سيارات الليموزين.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Peacock Concierge، حسن السويدي: «أشعر بالاعتزاز بانضمام KIB على قائمة عملائنا من البنوك المحلية في الكويت، وهي تعد إضافة مميزة لمجموعة Peacock Concierge. حيث إننا أصبحنا مسؤولين عن تقديم الكونسيرج وخدمات الرفاهية والمساعد الشخصي من أجل توفير الراحة للنخبة من عملاء البنك، والذي بدوره يجعل أسلوب حياتهم أكثر رفاهية على يد فريق مختص من أصحاب الخبرة، والمدربين على تلقي وتنفيذ طلبات العملاء مع مراعاة جميع وأدق التفاصيل. كما نسعى أن تكون لخدماتنا قيمة مضافة لباقي الخدمات المقدمة لعملاء KIB». كذلك، أكد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، أن البنك مستمر في إطلاق أرقى الخدمات والمنتجات التي تمنح عملاءه، من جميع الشرائح، التجربة البنكية الاستثنائية التي يستحقونها، مشيراً إلى مجموعة الخدمات المساندة والإضافية التي يبتكرها لهم، والتي تمنحهم قيمة مضافة تعزز من هذه التجربة وتنتقل بها إلى مستوى آخر من الرفاهية في حياتهم اليومية والراحة والسهولة في تعاملاتهم المصرفية.

وفي إضافة منه، أوضح نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، مصعب الشعلان، أن KIB لطالما حرص على اختيار أفضل الشركاء ومزودي الخدمات العالميين لتطوير باقة منتجاته وخدماته بما يرتقي لمستوى عملائه ويعكس مكانة البنك وريادته ضمن القطاع المصرفي، محلياً وعالمياً.

ويذكر أن شريحة عملاء Black يتمتعون بباقة من الحلول والمنتجات المصرفية المميزة الأخرى مع العديد من المزايا الحصرية من KIB، منها الأولوية في إنجاز المعاملات المصرفية والمالية عن طريق مدير علاقات عملاء خاص، أو في الأفرع عبر الدخول إلى قاعات الخدمات المصرفية المخصصة، وكذلك عبر الخدمة الهاتفية للـ VIP، مع أولوية لحجز موعد زيارة للفرع عبر الموقع الالكتروني أو عبر تطبيق KIB Mobile، كما يمنح حساب Black لمالكه إمكانية الحصول على جميع العروض الشخصية المتميزة من البنك، مثل الموافقة السريعة على طلب التمويل، مع أرباح مفضلة على جميع أنواعه، فضلاً عن خصم 50% على صناديق الأمانات مدى الحياة، وتحويلات مجانية محلياً وعالمياً كل عام. كذلك يتيح حساب Black ميزة الدخول إلى أرقى صالات الانتظار في المطارات حول العالم، مع تقديم خصومات حصرية في المتاجر، والفنادق، والمطاعم المحلية والعالمية.

