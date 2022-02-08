البنوك تعطل أعمالها من 27 فبراير حتى 1 مارس

مال وأعمال

قالت شيخة العيسى مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، إنه بمناسبة قرب حلول ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022 وذكرى الاسراء والمعراج للعام الهجري 1443، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي فان البنوك ستعطل أعمالها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 على أن تفتح البنوك المحلية أبوابها للجمهور على نطاق محدود يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 مارس 2022 وذلك من خلال القاعة المصرفية في المركز الرئيس ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في محافظات الدولة.

وتقدم اتحاد مصارف الكويت بهذه المناسبة بأطيب التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك.

