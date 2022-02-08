النصف: «الصناعي» يدير 3 محافظ برأسمال 300 مليون دينار

مال وأعمال

قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب النصف ان البنك الصناعي يعتبر الشريك الرئيسي للتنمية الصناعية في الكويت والجهة المسؤولة عن تحديد أفضل القطاعات والمجالات الصناعية التي تتلاءم مع الظروف والضوابط المحلية لهذه التنمية.

واضاف ان بنك الكويت الصناعي يمنح قروضا لآجال متوسطة وطويلة الاجل بالإضافة الى اقراض المشاريع القائمة ومشاريع التوسعة. ويستمر البنك بمتابعته لضمان أفضل النتائج لهذه المشاريع.

وحول اداء المحافظ قال النصف ان بنك الكويت الصناعي يتميز بإدارته لثلاث محافظ نيابة عن الحكومة وهم محفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة بإجمالي رأسمال يبلغ 100 مليون د.ك والتي تهدف الى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع والخدمات الصناعية وفق أدوات تتوافق مع أحكام الشريعة، كما يدير البنك محفظة التمويل الزراعي برأسمال قدره 50 مليون د.ك والتي تتلخص أعمالها في تمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، بالإضافة لذلك محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة للكويتيين والذي يبلغ رأسمالها 150 مليون د.ك والتي تدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وشدد النصف على ان آثار أزمة تفشي جائحة كورونا بلا شك أن امتددت لتشمل معظم القطاعات الصناعية بالكويت الا أن الإدارة اتخذت عدة إجراءات وتدابير أسهمت في تخفيض القروض المتعثرة من خلال تجديد التسهيلات الائتمانية المنتهية وتمديد حزم الإغاثة للشركات المتضررة لتغطية عجز التدفقات النقدية، وبالرغم من هذه الآثار الا ان بنك الكويت الصناعي حقق أرباحا في عام 2020 بلغت 10 مليون د.ك مقارنة بـ 8.7 ملايين د.ك للسنة السابقة وبارتفاع بلغ 14%. كما ان الاستثمارات والايرادات التشغيلية في التمويل الصناعي والتي حققت أداءً جيدا وانعكست بشكل إيجابي على الميزانية في الربع الثالث من عام 2021.

التعثر في المشاريع

أفاد النصف أن مستوى التعثر في المشاريع الصناعية بالمحفظة قد تراوح ما بين (8-10%) بواقع 2019 مشروعا منذ انطلاقها،كما تجاوزت نسبة تعثر المشاريع الـ 20% بسبب تداعيات ازمة جائحة كورونا مع الاخذ بالاعتبار تأجيل الأقساط لثلاث مرات بواقع 6 أشهر للمرة الواحدة ابتداء من مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات المتعثرة كانت المشاريع الغذائية أما المشاريع الصناعية فباتت أكثر تماسكا عن باقي القطاعات. تمنى النصف أن يشارك البنك بدور أكبر في تمويل البنية التحية للمشاريع الصناعية لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وبهذا الخصوص كشف عن بعض الدراسات التي أجريت بهذا الصدد مع عدد من الوزراء السابقين بهدف ترسية دور البنك كذراع تمويلي للبنية التحتية للمشاريع الصناعية ولكن اصطدام بعض القوانين في هذا الشأن كان كفيلا بأن يكون حجر عثرة بوجه هذه المشاركات إضافة الى عائق التغيير الوزاري المتكرر والذي يحول دون اكتمال هذا الملف ووصوله لمرحلة الاتفاق والتنفيذ. واوضح النصف أن شح الأراضي الصناعية او التأخر في تخصيصها يعتبر العائق الأبرز والذي يعرقل تنفيذ مشاريع القطاع الصناعي وبالأخص تلك الصناعات النوعية التي تحتاج مساحات كبيرة.

كما أكد النصف على ان الدور حول مدى قدرة الصناعة الكويتية للمنافسة العالمية يقع على عاتق الدولة ووزارة التجارة والصناعة تحديدا من خلال حماية المنتج الوطني واعطائه الأولوية في المشاريع.

