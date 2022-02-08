أمير الرياض: باب الاستثمار مفتوح

مال وأعمال

اكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ان مشروع (الافنيوز - الرياض) مكسب لمدينة الرياض معربا عن امله «ان يكون فيه الخير بجميع عناصره من اسكان وترفيه وسياحة وبيع وشراء».

وقال الأمير فيصل للصحافيين على هامش حفل وضع حجر الأساس (الأفنيوز- الرياض) ان المشروع يجمع بين التراث والحداثة وهو مؤشر جميل جدا قدمه ملاك هذا المشروع بهذا الشكل متمنيا لهم التوفيق بأن يكون مكسبا دائما ومحفزا لمشاريع أخرى. وأكد الامير فيصل ان باب الاستثمار مفتوح كما اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «وان الجميع يستطيعون ان يدخلوا باستثماراتهم ليصلوا الى مبتغاهم بتهيئة الجو المناسب لاستثمار ناجح لافتا الى ان برامج وزارة الاستثمار رائعة ولهم تواجد بالمتابعة والتهيئة والتحفيز في هذا المجال».

