مطار البحرين الدولي.. خمس نجوم

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انضم مطار البحرين الدولي إلى أعلى ترتيب للمطارات العالمية ليصبح ثالث مطار على مستوى الشرق الأوسط يحصل على تصنيف « الخمس نجوم» من شركة سكاي تراكس العالمية هيئة التقييم العالميّة التي تصدر قائمة سنويّة بأفضل المطارات وشركات الطيران في العالم، التي تمنح هذا التصنيف المرموق لفئة «الخمس نجوم» تكريماً للمطارات التي حققت أداءً عالي الجودة وتقديرا للمطارات التي تقدم تسهيلات ممتازة للمسافرين بالإضافة الى الجودة العالية لموظفي الخدمات بالمطار، حيث تسلم وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين درع «الخمس نجوم» من ادوارد بليستد الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تراكس» في المملكة المتحدة

ويشمل تصنيف الجودة للمطار، الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين، والقادمين، والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء، والأمن، والجوازات والمتاجر، ومرافق الطعام والشراب.

وبهذه المناسبة قال وزير المواصلات والاتصالات: يأتي هذا الإنجاز العالمي الذي حققه مطار البحرين الدولي بفضل ما يحظى به قطاع النقل الجوي من رعاية ملكية سامية من لدن ة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد التي تسهم بشكل كبير في تطور هذا القطاع بشكل مستمر المستمر وتحقيق المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، مشيداً بدعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي ومحوراً رئيساً وحيوياً في محاور تنمية القطاع اللوجيستي.

معرباً عن فخره واعتزازه بأن يحظى مطار البحرين الدولي على هذا التصنيف الذي ما كان له أن يتحقق لولا الجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لفريق شركة مطار البحرين والشركاء الاستراتيجيين ومقدمي الخدمات في المطار ضمن «فريق البحرين» الذي سعى جاهداً في تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقديم خدمات رفيعة المستوى للمسافرين وشركات الطيران بالإضافة الى الاشراف عن كثب وبشكل شامل على كل المنشآت والخدمات في المطار لضمان استمرار تشغيله بمنتهى الكفاءة والسلاسة والأمان.

من جانبه أهدى السيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين هذا الإنجاز الى منتسبي ومنتسبات شركة مطار البحرين الذين لم يألو جهداً في تقديم أعلى مستويات الخدمة في مطار البحرين الدولي ما كان لها عظيم الأثر في تحقيق إنجازات استراتيجية خلال السنة الأولى من تشغيله وهي فترة تعتبر قياسية في عمر تشغيل المطارات، كما توجه بالشكر والتقدير الى الشركاء الاستراتيجيين الذين عملوا بروح الفريق الواحد منذ البدء في مشروع بناء مبنى المسافرين الجديد وحتى اللحظة، مما اسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضع المطار في مصاف المطارات العالمية ذات تصنيف الخمس نجوم مضيفا أن هذا المركز المرموق هو فخر لكل العاملين في المطار و حافز لهم للاستمرار في تقديم تجربة سفر استثنائية للجميع، كما يعد تحدياً في استمرار المطار في المحافظة على أعلى المعايير وتطويرها بينما نمضي قدماً في عام 2022 حيث نشهد تدشين عدد من مشاريع تحديث مطار البحرين الدولي ما يسهم في تطوير تجربة السفر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس إدوارد بلايستيد: «إن هذا إنجاز عظيم لمطار البحرين الدولي دون شك، إذ أصبح ثالث ميناء جوي في منطقة الشرق الأوسط يحصل على تصنيف 5 نجوم الأعلى من نوعه لتقييم المطارات. وهو تكريم يستحقه المطار عن جدارة تقديرًا لالتزامه بأعلى معايير الصناعة. إذ يشكّل مطارًا ذا طابع مبتكر، ويتمتع بمجموعة ممتازة من أحدث مرافق المسافرين وأجواء جذّابة تتسم بالرقي والرفاهية، كما أن التصميم العملي للمطار يجعل من السهل على المسافرين القادمين أو المغادرين أو العابرين التجوّل بسرعة وسلاسة بين منشآته المتنوعة.

