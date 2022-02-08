«ميتا» تهدد بحرمان سكان أوروبا من «فيسبوك» و«إنستغرام»

مال وأعمال

هددت شركة ميتا Meta Platforms بسحب اثنين من أكثر منصاتها شهرة، فيسبوك وانستغرام، من أوروبا بسبب حكم محكمة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي يقيد كيفية استخدام الشركة لبيانات المستخدمين الأوروبيين لاستهداف الإعلانات عبر الإنترنت. تم تضمين التعليق في التقرير المالي السنوي لـ «ميتا» لعام 2021، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأمن والبورصة الأميركية (SEC) في 2 فبراير من قبل المدير المالي للشركة ديفيد وينر.

كان السبب في تهديد ميتا بسحب منصاتها من أوروبا، كما أشار تقرير ديفيد إم ويليامز من ITWire، هو القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020.

