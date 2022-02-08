النفط تراجع.. وبرنت يتماسك فوق 92 دولاراً للبرميل

مال وأعمال

تباين أداء أسعار النفط وتراجع الى 92.5 دولارا للبرميل ، بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، وسط دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما سيزيد من المعروض من النفط الخام على الرغم من أن القلق بشأن الإمدادات العالمية حد من الخسائر.في حين أبقى بعض المستثمرين الآخرين على تفاؤلهم بدعم ارتفاع الاستهلاك مع استمرار القيود على الامدادات. وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط ما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

وتراجع خام برنت 0.8% إلى 92.5 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة. وانخفض سعر خام تكساس الأميركي 33 سنتا أو 0.4% إلى 91.31 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه إلى مستوى 91.35 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، والتي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولاراً. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 1% إلى 91.17 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعها 2.04 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين يوم الجمعة ليسجلا ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة لاضطرابات سياسية في كبرى الدول المنتجة للنفط.

وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة على الرغم من ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع. ومما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.

