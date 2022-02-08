الافتتاح التجريبي لـ «إنجاز هب» لدعم المبادرين

مال وأعمال

أعلنت الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لحاضنات الأعمال ابرار المسعود عن الافتتاح التجريبي لمشروع إنجاز هب حيث يحتوي على عدد 114 محلاً ومطاعم وأكشاكاً وملاعب ومنطقة المعارض ومساحات لألعاب الأطفال تخدم كل القطاعات.

و قالت المسعود: اتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر لاتاحة الفرص للشباب الكويتي للإبداع والابتكار ولتنمية البلاد من خلال رؤيتهم وايمانهم بسواعد الشباب، وكذلك اخص بالشكر المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي لإتاحة الفرصة لنا كحاضنة اعمال لإدارة هذا المشروع الضخم وكذلك الشكر موصول الي م. نادية الشريدة لمساعدتها الدائمة لنا وللقائمين من البلدية على هذا المشروع.

وأشارت الى اننا نتواجد في الافتتاح التجريبي لـ «انجاز هب» وهذا المشروع هو مشروع بلدية الكويت ونحن الشركة المشغلة والمشرفة على المشروع كحاضنة أعمال والقائمة عليه وهو مشروع لكل شاب كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة من الابداعات الشبابية، لافتة الى اننا نتطلع في هذا المشروع بدعم الشباب الكويتي من خلال ابداعاتهم المتنوعة في القطاع الاقتصادي والقطاع الرياضي والابتكار والابداع والقطاع الصناعي.

في أجواء تنافسية انطلقت فعاليات اكبر تجمع للمشاريع والانجازات الشبابية للمشروع الشبابي الاول في الكويت انجاز هب في الثاني من فبراير ويستمر الى 5 فبراير ويعتبر هذا المشروع من أقوى المشاريع الشبابية التي تعنى بدعم ومساندة الإنجازات الشبابية ومشاريعهم الصغيرة بشتى اشكالها وفئاتها ، وتعتبر الفعالية الأولى (إنجاز ماركت) هي فعالية تعريفية لهذا المشروع

الضخم حيث تم دعوة العديد من الأنشطة واصحاب المشاريع المختلفة للمشاركة بالمجان ودون مقابل على مدى 4 أيام.

كما صرّح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في (انجاز هب) الاعلامي حمد الحلوان ، بأن هذا المشروع فرصة كبيرة لإبراز عدة جوانب للشباب الكويتي ومشاريعهم التي تعتبر إنجازات كبيرة لم يتم تسليط الضوء الكافي لها ، ومن خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي قمنا برسمها لتكون قاعدة الأساس للدفع بمصالح الشباب الذين هم الدافع الأول لوجود مثل هذه المشاريع الضخمة الداعمة .

واختتم الحلوان تصريحه بدعوة كل المستفيدين وكل الجهات لاستغلال المساحات المتوافرة في مشروع إنجاز هب لإقامة المعارض والفعاليات والمناسبات المتنوعة لكي يكون هناك فرصة للجميع للمشاركة والمساهمة بهذا المشروع الصخم.

