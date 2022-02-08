العبدالسلام: الجمهور الكويتي على موعد مع «ميامي» والشعيبي ودافي وشمة حمدان

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كشف مدير فرقة «ميامي» الكويتية ومشرف عام الحفل الغنائي الجماهيري صالح العبدالسلام أن الجمهورالكويتي سيكون يوم الجمعة المقبل على موعد مع أول حفل غنائي جماهيري «outdoor» يُقام بالكويت منذ بدء جائحة فيروس كورونا وذلك في «مدينة الكويت لرياضة المحركات»وفي التفاصيل قال: يوم الجمعة المقبل المصادف 11 فبراير الجاري، سيكون الجمهور الكويتي وكذلك إخواننا المقيمون (العوائل والنساء فقط) على موعد مع حفل غنائي من تعهد (Road Rush) وذلك في (مدينة الكويت لرياضة المحركات) الواقعة جنوب مدينة الكويت في طريق عريفجان 40 على امتداد طريق الملك فهد، ومن المقرر أن يحييه كل من أعضاء فرقة ميامي الكويتية، إلى جانب الفنانة الإماراتية شمة حمدان، والفنان بدر الشعيبي، ومغني (الراب) دافي وبهذا يُعتبر هذا أول حفل غنائي سوف يُقام فوق أرض الكويت منذ بدء جائحة كورونا وإن شاء الله الأفراح تبقى مستمرة بديرتنا الحبيبة.

مردفاً بالقول: « بجهود كل الجهات التي تعمل على صناعة هذا الحدث المرتقب يمكنني التأكيد أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لتجهيز المكان بالكامل مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاشتراطات الصحية والوقائية، حيث إن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو إسعاد الجمهور الكويتي بالدرجة الاولى، والذي لا يأتي إلا من خلال الحفاظ على صحتهم. وهنا أذكر مجدداً أنه يجب على الجمهور دون استثناء بأن يكون قد حصل مسبقاً على التطعيم ضد فيروس كورونا، كما عليه أن يثبت ذلك خلال وصوله إلى بوابة الدخول، وإلا لن يتمكن من الحضور حتى لو كان قد حجز التذاكر».

وأكمل العبدالسلام، قائلاً: « هذا الحفل الغنائي الجماهيري جاء توقيته متزامناً في شهر احتفالات بلدنا الغالية بالأعياد الوطنية، وهي فرحة ينتظرها الجميع من كل عام، لذلك أتمنى فعلاً أن نستطيع رسم البسمة والسعادة على وجه كل الحضور، وأن يستمتعوا معنا بسهرة غنائية جميلة، خصوصاً أن هذه الحفلة تعتبر واحدة من ضمن فعاليات مهرجان (Road Rush) كسباق السيارات والمطاعم والمقاهي وألعاب للأطفال وغيرها، والذي سيكون متاحاً أمام الجميع للاستمتاع به، أما فيما يخصّ تذاكر دخول الحفلة فهي جميعها (Sold out) منذ الساعة الاولى التي فتحنا بها باب الحجوزات وشخصياً هناك كثيرون تواصلوا معي ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر، لذلك أعدكم أننا سنعمل جاهدين على صنع حفلات أخرى تليق بمستوى الفن والجمهور الكويتي».

