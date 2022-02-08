داود حسين لـ «النهار»: د. حمد روح الدين يسعى للعمل والإنجاز في وزارة الإعلام

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صرح الفنان القدير داود حسين لـ «النهار» عن زيارته الى وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين ووصفها بانها مثمرة وجاءت زيارته للمباركة له على تسلمه المنصب وايضا تم الاستماع الى وجهات النظر حول الرؤى المستقبلية التي تسير عليها وزارة الاعلام وطريقة تطبيقها على قدم وساق من قبل المعنيين .

وصرح ايضا قائلا : الوزير الشاب د. حمد روح الدين يعتبر صاحب فكر مستنير ويريد ان يعمل وينجز في وزارة الاعلام وابراز جوانب مهمة فيها ومن خلال مختلف القطاعات التي تكون تحت مسؤوليتها سواء من التلفزيون والاذاعة وغيرها من القطاعات . واضاف قائلا : اعتبر نفسي من ابناء وزارة الاعلام فاذا طلب مني اي شيء فانني اعتبر نفسي جندياً في خدمة هذا الجهاز الوطني والعريق والمتميز بما قدمه منذ تأسيسه وحتى وقتنا الحالي وانا اعتز بكل الكوادر الوطنية التي سعت في ان يستكملوا هذه المسيرة الاعلامية و«اي شي يبونه حاضر».

وعن تفاصيل اللقاء قال: على الرغم من انشغاله ومواعيده الكثيرة الا انه سمح ان يلتقي فيني وانا سعدت بآرائه المستنيرة وطموحه الكبير في ان يتميز ويعمل بعيدا عن الاضواء ولمست ايضا الى انه يريد انجازاته في وزارة الاعلام تتحدث عنه وليس مجرد التصريح والظهور.

