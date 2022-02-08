محمد هنيدي أعلن موعد انتهائه من تصوير «الجواهرجي»

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يواصل الفنان محمد هنيدي حالياً تصوير مشاهد فيلمه الجديد «الجواهرجي»، الذي يجمعه بالنجمة منى زكي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه يتبقى له 6 أيام فقط وينتهي من تصوير الفيلم بالكامل، ليدخل بعدها عمليات المونتاج ويكون جاهزا للعرض.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، خاصة بعد مرور 10 سنوات على الزواج، ويظهر محمد هنيدي ومنى زكي بدور الزوجين، فيما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ثري ضمن أحداث الفيلم.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

