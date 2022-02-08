Forever Fackass يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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حقق فيلم «Jackass Forever» الكوميدي، وهو النسخة الجديدة من سلسلة أفلام أميركية تحمل الاسم نفسه، إنجازاً في نهاية عطلة الأسبوع، بعدما أطاح عن الصدارة فيلم «سبايدر-مان» في شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية، وفق تقديرات شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

واحتل الفيلم الذي يستند إلى أحداث تطغى عليها الفكاهة والغرابة والخطورة الصدارة بإيرادات بلغت 23,5 مليون دولار، يليه في المركز الثاني فيلم الكوارث الطبيعية «Moonfall» محققاً عشرة ملايين دولار، بعدما كان انطلق عرض الفيلمين الجمعة.

ويتناول «Moonfall»، وهو من إخراج الرائد في أفلام الكوارث الطبيعية رولاند إيمريش، قصة عالمة فضاء سابقة كانت تعمل في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تحاول القيام بمهمة مستحيلة لإنقاذ الأرض المهددة بالزوال بسبب... سقوط القمر، وتجسّد دورها الممثلة هالي بيري.

وتراجع فيلم «Spider-Man: No Way Home» في الأسبوع الثامن على بدء عرضه في دور السينما إلى المركز الثالث محققاً إيرادات بـ9,6 ملايين دولار. وأعطى الفيلم مع تسجيله إيرادات تراكمية بلغت 750 مليون دولار، دفعة قوية لصناعة السينما المتضررة بشدّة من جراء وباء كوفيد-19.

وحلّت النسخة الجديدة من سلسلة أفلام «سكريم» رابعةً بعدما كانت في المركز الثاني الأسبوع الفائت، محققةً 4,7 ملايين دولار، يليها فيلم الرسوم المتحركة الغنائي «سينغ 2» العائلي من إنتاج شركة «يونيفرسال» مسجّلاً 4,2 ملايين دولار.

