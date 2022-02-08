الأمومة في طليعة أجندة باريس هيلتون

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كشفت النجمة باريس هيلتون، أنها تريد أن تصبح أماً في عام 2022، وأوردت ذلك في تصريحها لـ «E! News ‹Daily Pop».

وذكرت وريثة سلسلة فنادق هيلتون، أنها تطمح أن يكون لديها طفلان أو ثلاثة، وخاصة توأمين أولاً، بينهما صبي، لأنها كانت تتمنى أن يكون لديها أخ أكبر منها يحميها. وقالت باريس إنها خضعت لعملية سحب بويضات وإخصاب خارج الرحم. وأضافت حول مشاعرها بعد الزواج من رجل الأعمال كارتر ريوم: «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من هذا الوقت. كارتر كل شيء بالنسبة لي، وحفل زفافي كان بالنسبة لي حلما، وأصبح حقيقة الآن». يُشار إلى أن هيلتون احتفلت بزواجها في حفل زفاف ضخم لمدة 3 أيام في لوس أنجلس، كما زارت أخيرا دبي مع زوجها ضمن إطار شهر العسل، الذي استمر 8 أسابيع في بلدان عدة، بينها المالديف وبورا بورا ولندن.

