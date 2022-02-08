كاتي بيري تخطف الأنظار بجمالها

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نشرت النجمة العالمية ?كاتي بيري? مجموعة صور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيها إجازتها في نيويورك. وخطفت بيري الأنظار بجمالها وعفويتها خصوصاً أنها اعتمدت إطلالة ناعمة بألوان فرحة أثارت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً قديمة للنجمة العالمية كاتي بيري وهي في سن المراهقة. وأحدثت صور كاتي بلبلة كبيرة إذ لاحظ عدد كبير من المتابعين التغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها، ومنهم من اعتبر أنها باتت أجمل مع تقدمها في السن والبعض الآخر عبر عن إعجابه بها في كل المراحل العمرية التي مرت بها.

