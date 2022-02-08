تشارليز ثيرون مع عائلتها وتستعد لتصوير 9 fast and furious

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حرصت النجمة تشارليز ثيرون على الاستمتاع بإجازتها، بعد انتهاء فيلمها الأخير «9 Fast and Furious»، وقبل انطلاق تصوير الجزء العاشر من السلسلة قريبا، خاصة بعد اكتمال فريق العمل بانضمام الممثل الشهير جيسون موموا رسميا إلى عائلة Fast and Furious. وشاركت ثيرون، عبر حسابها في «انستغرام»، صورا من أجواء احتفال أقامته لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، وأرفقت صور الاحتفال برسالة مؤثرة وصور أخرى نادرة لهما، وقالت في تعليقها: «اليوم عيد ميلاد والدتي، أردت مشاركة الاحتفال معكم جميعا، لأن أي شخص يعرفها يعرف كم هو رائع حقا الوقوف في ضوء الشمس معها، إنها حقا الحياة، إنها تضحك بصوت أعلى من أي شخص قابلته. إنها لاعبة تنس رائعة، لاعبة جولف، ممارسة لرياضة المشي لمسافات طويلة ومتحدثة موهوبة، صادقة، مضحكة، وستخبرك كيف هي الحال في أي وقت من اليوم».

