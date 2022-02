Top Movies

إضاءات

Jackass Forever فيلم وثائقي وأكشن وكوميدي. للمخرج جيف تريمين. والنجوم مثل: جوني نوكسفيل وراشيل ولفسون وستيف أو. MoonFall فيلم أكشن ومغامرات وخيال علمي للمخرج رولاند ايعيريش. والنجوم مثل: هابي بيري وباتريك ويلسون وجون برادلي. Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بون واتس، والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيو مبرباتش. Scream فيلم إثارة ورعب وغموض، للمخرج مات بيتينيلي أولين وتايلر غيليت، والنجوم مثل: نيف كامبل وميكي ماديسون وكورتني كوكس. Sing 2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جاريت جيجيس. والنجوم مثل: سكارليت وجوهانسون وريز ويزرسبون وماثيو ماكنغوي. The Kings' Man فيلم أكشن ومغامرات واثارة، للمخرج ماثيو فون. والنجوم مثل: رالف فانيس وجيما آريترتون وريس إيفانز. Redeeming Love فيلم دراما وتاريخي ورومانسي. للمخرج د.ج كاروسو. والنجوم مثل: أبيجيل كوين وتوم لويس وإيريك دين. American Underdog فيلم سيرة ذاتية ودراما ورياضي. للمخرج جون إرفين وآندرو إرفين. والنجوم مثل: زكادي ليفي وآنا باكوين وآدم بالدوين. The 355 فيلم أكشن وإثارة. للمخرج سيمون كينبرج. والنجوم مثل: جيسكيا شاستاين وبيتلوبي كروز وديان كروغر. Le Loup Et Le Lion فيلم عائلي للمخرج جيل دوميست والنجوم مثل: مولي كونز وغراهام غرين وتشارلي كاريك.