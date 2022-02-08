رئيس جيبوتي من القاهرة: ثقل محوري لمصر في صيانة أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي

عربيات ودوليات

عقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، امس في القاهرة، لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، اعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس جيله الى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لاقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الاقليمي والعمل التكاملي لارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ اكد الرئيس المصري اهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها من خلال تعزيز جهود انشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي الى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة الى الجانب الجيبوتي، بالاضافة الى تنويع وتعزيز اطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، وكذا مكافحة الارهاب والفكر المتطرف.

من جانبه؛ اعرب الرئيس جيله عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، فضلاً عن حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده مشيداً في هذا الصدد بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وبالمواقف المصرية الهادفة الى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لجيبوتي خلال المرحلة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تطرق الى التباحث حول آخر التطورات الاقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الاقليمي.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التشاور السياسي، والطاقة والموارد المتجددة، وانشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.

