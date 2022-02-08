العراق.. جلسة انتخاب الرئيس تعمق المأزق السياسي

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بغداد - الوكالات: فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته المقررة ظهر امس للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة العديد من الكتل السياسية البارزة. وأدى عدد من النواب اليمين الدستورية، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان تحويل جلسة امس الى تداولية لعدم توفر النصاب القانوني لالتئامها اي حضور 165 نائبا (النصف +1)، في حين يتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من اجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329؛ اي 220 نائبا.وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا اعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة.

وتتزامن هذه المواقف مع اعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح احد ابرز المرشحين الى الرئاسة، هوشيار زيباري، نتيجة شبهات فساد.

وبناء على دعوى مقدمة من اربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد «ايقاف اجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى» رفعت بحقه تتصل باتهامات بالفساد موجهة اليه. ورأى رافعو الدعوى ان زيباري، احد ابرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية ومنها ان يكون «حسن السمعة والاستقامة» بحسب نسخة عن نص الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وكانت كتلة الصدر تدعم زيباري. وأعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة.

من جهته كشف «تحالف السيادة» الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. كما اعلنت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني التي ينتمي اليها زيباري والمؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها «لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات».

وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي اجريت قبل زهاء اربعة اشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل الموالية لايران. وبحسب عرف متبع في العراق يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ويتنافس نحو 25 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح. وينتمي صالح الى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتقاسم عمليا النفوذ في اقليم كردستان ذي الحكم الذاتي. ويتوجب على رئيس الجمهورية ان يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه رئيسا للوزراء تعود تسميته الى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل «حكومة اغلبية وطنية»، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالبا آلية اتخاذ القرار فيما يؤكد الاطار التنسيقي بدوره انه صاحب الأغلبية في مجلس النواب.

