الأعرجي: 10 آلاف «قيادي داعشي» مسجونون في الحسكة!

عربيات ودوليات

بغداد - نيويورك - الوكالات: حذر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من ان ميليشيات قوات سورية الديموقراطية الكردية «قسد» غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها ارهابيين في سورية. وقال الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي «هناك ارهابيون تابعون لأكثر من 50 الى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسورية والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم لأنهم يشكلون خطرا على العراق،لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على امنها».

وأشار الى ان مخيم الهول شمالي سورية، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق لافتا الى ان بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيا تحت اشراف الأمم المتحدة.

وتابع «هناك قيادات لـ«داعش» داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات «الداعشية» المجرمة لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء «داعشيات» موجودات في المخيم لا تقل اجراما عن الارهابيين».

الى ذلك كشفت الأمم المتحدة ان قصراً لا يزالون معتقلين في سجن غويران في شمال شرق سورية، والذي شن تنظيم «داعش» هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفةً وضعهم بأنه «غير مستقر اطلاقاً». وسبق لمنظمات دولية عدة بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) «هيومن رايتش ووتش» ان اكدت ان اكثر من 700 طفل كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة قبل الهجوم. وللكثير من هؤلاء المراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و18 عاماً افراد من عائلاتهم في السجن، وهم نقلوا اليه من مخيمات تؤوي الآلاف من افراد عائلات عناصر «داعش».

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بأنها «التقت بعض الأطفال الذين ما زالوا محتجزين في مركز غويران». وأضافت في بيان «على الرغم من توافر بعض الخدمات الأساسية الآن، الا ان وضع هؤلاء الأطفال غير مستقر اطلاقاً»، من دون ان تحدد عدد القصر الذين لا يزالون في السجن.

من جهته تحدث مدير المركز الاعلامي لقوات سورية الديموقراطية فرهاد شامي عن وجود «المئات» من القصر في السجن في الوقت الراهن، ممتنعاً عن اعطاء رقم دقيق. وأكد انهم «جميعاً في منطقة آمنة».

