سورية.. احتجاجات في السويداء وقطع الطريق مع دمشق

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: شهد مركز محافظة السويداء جنوب سورية امس لليوم الثاني على التوالي احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والمواد الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين وقد امتدت الاحتجاجات الى قرى اخرى في ريفي السويداء الشمالي والجنوبي.

وتجمع المعتصمون للمرة الأولى امام «عين الزمان» (موقع له رمزية دينية عند الاقلية الدرزية في جنوب سورية) رافعين شعارات مثل «لا شرقية ولا غربية... بدنا سورية بدون تبعية» وطالبوا باعادة الاموال المنهوبة للمواطنين مؤكدين عدم خوفهم من «السلاح» الذي انتشر بشكل واسع في السنوات الأخيرة في المحافظة واستخدم في عمليات خطف مواطنين من السويداء ومن المحافظات الاخرى.

وشهدت المدينة اغلاقا لعدد من الطرقات الداخلية فيها كما اقدم اهالي القرى الشمالية على قطع الطريق الرئيس بين المحافظة ودمشق وسمحوا فقط لطلاب الجامعات والحالات الطارئة بالعبور.وشلت الاحتجاجات الحركة في المدينة اذ تجمع المتظاهرون في اماكن حيوية وأفادت شبكات اعلامية محلية بانتشار عناصر الأمن في المدينة دون وقوع اي احتكاكات مع المحتجين.

