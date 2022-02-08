واشنطن تزود الإمارات بأفضل رادارات المراقبة

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أبوظبي - الوكالات: أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي ان بلاده زودت الامارات «بواحد من افضل رادارات المراقبة في العالم». جاء ذلك في اعقاب وصوله الى الامارات، لبحث جهود تعزيز التعاون الدفاعي بين بلاده وأبوظبي بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن ضد الامارات. وتهدف زيارة الجنرال الأميركي الى التأكيد على التعاون والشراكة «الوثيقة» بين الولايات المتحدة والامارات، وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اعلنت انها سترسل انظمة دفاعية متطورة بينها المدمرة الصاروخية الموجهة «يو اس اس كول» وسرباً من مقاتلات «اف -22» المتقدمة الى الامارات لدعم قوات الأخيرة في مواجهة هجمات الحوثيين. وقال ماكينزي للصحافيين «الغرض من زيارتي هو التأكيد على اننا شريك موثوق به للاماراتيين» وأضاف «أعتقد انه وقت مقلق للغاية بالنسبة للامارات، انهم يبحثون عن الدعم ونحن هنا لمساعدتهم بتقديم هذا الدعم».

وشدد ماكينزي على ان مقاتلات «اف-22» ستزود الامارات «بواحد من افضل رادارات المراقبة في العالم»، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.

الى ذلك وصل المفوض العام لشرطة اسرائيل المفتش يعقوب شبتاي، الى امارة ابوظبي، في زيارة عمل تعد الأولى، منذ اعلان تطبيع العلاقات بين الامارات واسرائيل ضمن اتفاقات «أبراهام». وأوضح المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية وسيم بدر، ان «شبتاي سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الداخلية الاماراتية، ومفوض عام ابوظبي، ومفوض عام دبي وغيرهم، وفي اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تعيين ممثل لشرطة اسرائيل دائم بالامارات، حيث سيعمل في اطار عمل السفارة الاسرائيلية في ابوظبي، وكجزء من دوره سينسق الأنشطة الشرطية في دولة الامارات وأفريقيا والشرق الأوسط».

