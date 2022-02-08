إسرائيل ملجأ للمثليين العرب

عربيات ودوليات

تعتزم اسرائيل افتتاح اول ملجأ لمجتمع الميم مخصص لمواطنيها العرب، في خطوة وصفها احد المشرعين الذين قادوا المبادرة بأنها «تاريخية»، بحسب تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست». وقالت وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية انها ستفتح مركزين سكنيين اضافيين للبالغين من العرب المثليين في مدينة حيفا الساحلية الشمالية. بدورها، قالت عضو الكنيست، ابتسام مرعانا، التي دفعت من اجل مركز الايواء، انها قررت القيام بذلك بعد التحدث الى اعضاء المجتمع العربي المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وسؤالهم عما يحتاجون اليه بالفعل. وأضافت مرعانا: «الرد القاطع الذي تلقيته هو ان هناك نقص في السعي نحو تأمين مركز ايواء، فضلاً عن مراكز الدعم للقصر من مجتمع الميم والشباب من الوسط العربي». وسيتم انشاء المركز الجديد في منطقة بها عدد كبير من السكان العرب، على الرغم من عدم تحديد الموقع بعد. وسيتم تشغيله باللغة العربية وسيتعرف على الخصوصية الاجتماعية والثقافية لعرب اسرائيل، وفقا لمرعانا. وأعربت عضو الكنيست عن املها في «أن يؤدي انشاء هذا المركز الى كسر سنوات من المحرمات في المجتمع العربي فيما يتعلق بمجتمع المثليين، فضلا عن مساعدة مجتمع الميم العربي على اكتساب الاعتراف والشرعية». وعلى الرغم من ان اسرائيل تُعرف بأنها واحدة من اكثر مدن العالم صديقة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، الا انه في العديد من شرائح المجتمع العربي الاسرائيلي، يُنظر الى وجود توجه جنسي مختلف على انه اضطراب يتطلب العلاج. في المقابل، هاجم عضو الكنيست، وليد طه، مرعانا ردا على الاعلان، متعهدا بأنه لن يسمح بفتح مثل هذا المكان. قال طه: «بصفتك امرأة عربية، ابتسام، سيكون من الأفضل لك التعامل مع القضايا الملتهبة التي تواجه المجتمع العربي، الناس يحافظون على دينهم وقيمهم ولا يوافقون على ان يتزوج الرجل رجلا آخر وامرأة تكون مع امرأة اخرى». وتعترف اسرائيل بزواج المثليين في الخارج، وتسمح للأزواج المثليين وللنساء والرجال غير المتزوجين بتأجير الأرحام، لكن تبقى المثلية الجنسية من المحرمات في الأوساط اليهودية الدينية.