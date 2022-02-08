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السعودية تردم 2450 بئراً لتجنب تكرار مأساة ريان


أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، في ظل حملة دشنها مغردون سعوديون بعد مأساة الطفل المغربي ريان، الذي أخرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لخمسة أيام. وجاء ردم هذه الآبار ضمن المرحلة الأولى لمشروع «البيئة» لردم الآبار المهجورة في جميع أنحاء المملكة «لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية»، حسبما أعلنت الوزارة. وقالت الوزارة إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها، وخصصت الوزارة رقما هاتفيا ورابطا لذلك.


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