المغرب ودع ريان.. من الرباط إلى إغران

عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: شيع المغرب امس جنازة الطفل ريان إلى من الرباط الى قرية إغران التابعة لإقليم شفشاون شمالي المملكة حيث ووري الثرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة. وشهد محيط القرية تعزيزات أمنية كبيرة في وقت تدفق مئات الأشخاص الى منزل العائلة للتعزية والمواساة. واقيمت صلاة الجنازة قرب منزله على مشارف البئر الذي سقط فيه. وأبرزت مصادر أن استعدادات أمنية ولوجستية كبيرة سبقت جنازة ريان لتوفير الظروف المناسبة قبل وصول المشيعين. وقال موقع الإذاعة والتلفزة المغربية إن الجرافات قامت بتجهيز المكان الذي ستتم فيه صلاة الجنازة إضافة إلى تعبيد الطريق من أجل تسهيل وصول السيارات إلى المكان كما تم إعداد موقع لركن السيارات، نظرا لطبيعة المنطقة ذات التضاريس الوعرة.

ولوحظ إنزال مكثف لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، لتأمين الحدث، الذي شارك فيه الآلاف.

وكان جثمان الطفل نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعلن رسميا ما إذا كان قد خضع لتشريح طبي. وبعدما حبست مأساة ريان (5 سنوات) الأنفاس وجعلت الملايين في حالة ترقّب قصوى في الأيام التي استغرقتها عملية معقّدة للوصول إليه، خلّفَ انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم. وقد عادت الحياة إلى طبيعتها في قرية إغران (شمالي المغرب) بعد 5 أيام عاشت فيها القرية والعالم تفاصيل قضية الطفل ريان الذي سقط في بئر كانت قد حفرت بحثا عن الماء في مناطق تعاني من قلة المياه بسبب انخفاض في هطل الأمطار. وبدأت السلطات أشغال ردم البئر التي سقط فيها الطفل عرضا وكذلك النفق الذي تطلّب تشييده جهدا مضنيا للوصول إليه. وقد حرص والداه، في تصريحين مقتضبين للإعلام على شكر جميع من وقف بجانبهما، معزيين نفسيهما «الحمد لله، هذا قدرنا». ومنذ سقوط ريان في البئر «لم يقويا على أكل أي شيء تحت هول الصدمة» حسب ما قال قريبهما هشام أجعوك لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «صمت رهيب عمّ القرية». بدوره، قال جار العائلة منير أضبيب «لم أقو على النوم طوال 5 أيام، لدي ابن بعمر ريان كلما رأيته أتذكره وكلما حاولت إغماض عيني تدهمني صورته عالقا في البئر أنا حزين جدا». وقد صدرت بيانات تعزية ومواساة من رؤساء حكومات للشعب المغربي بوفاة الطفل ريان الذي شغلت قصته الملايين داخل المغرب وخارجه وحظيت بتغطية إعلامية واسعة. وقال علي صحراوي الذي شارك في الحفر «كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر لكن ظل لدي أمل بالعثور عليه حيا».

