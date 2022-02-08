الشرطة التونسية تغلق «المجلس الأعلى للقضاء»

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تونس- الوكالات: وصف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إغلاق قوات الأمن مقر المجلس امس عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حلّه بالتطور الخطير، وأكد أن المجلس سيواصل عمله، في حين يدرس القضاة الرد على قرار الرئيس.

وقال بوزاخر في تصريح لقناة «الجزيرة» إن التعليمات بإغلاق مقر المجلس غير شرعية ولا تستند للقانون واعتبر أن ما جرى أمر خطير، ومحاولة للاستيلاء على المجلس دون أي شرعية. وحمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزارة الداخلية التونسية مسؤولية ما يجري، مشيرا إلى أن رجال الأمن أبلغوهم بوجود تعليمات بغلق مقر المجلس دون الإفصاح عن مصدر هذه التعليمات.

وكان بوزاخر قال قبل ذلك إن السلطة مرت من الوعيد إلى التنفيذ، مؤكدا أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم سواء من داخل مقره أو من خارجه. كما أكد أن القول إن المجلس أصبح من الماضي لا يخول لأي سلطة إنفاذ القانون.

وفي ردود الفعل على إغلاق أبواب المجلس الأعلى للقضاء قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن أعضاء الجمعية التي توصف بأنها الأكثر تمثيلا للقضاة «يتشاورون لاتخاذ خطوات نضالية لحماية القضاء وحرمة المحاكم». وأضاف الحمادي أن الرئيس قيس سعيد يريد ضم السلطة القضائية كباقي المؤسسات.

من جهته، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة إن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاؤه، وإنما أُعيد النظر في تركيبته، حسب تعبيره. وأضاف بودربالة أن إصلاح القضاء يحتاج إلى اجتماع كل مكوناته للتشاور تحقيقا لهذا الغرض داعيا كافة الأطراف وعلى رأسهم الرئيس للحوار والابتعاد عن التجاذبات السياسية.

وكان الرئيس التونسي أعلن الجمعة خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء بات في عداد الماضي وأنه يعتزم إصدار قانون أو مرسوم مؤقت بشأن تسييره، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

