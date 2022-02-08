ماكرون في موسكو لـ«دمج روسيا» في الأمن الأوروبي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دخلت المواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا «مرحلة حرجة»، كما وصفتها صحيفة «نيويورك تايمز» حيث بدأ الرئيس الفرنسي في موسكو مهمة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر.

وكانت قوات أميركية وصلت بولندا الأحد، في إطار دعم واشنطن شركاءها في حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا. فيما استعدت موسكو بمزيد من الحشد العسكري على حدود أوكرانيا.

وقد حشدت روسيا نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا وطالبت حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بضمانات أمنية، بما في ذلك عدم ضم الحلف أوكرانيا لعضويته.

ورغم ذلك تتواصل السبل الدبلوماسية لمحاولة تخفيف التوترات، حيث يخشى الزعماء الغربيون من تخطيط الكرملين لغزو أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، مع المستشار الألماني أولاف شولتس وفي الوقت نفسه توجه ماكرون لموسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل السفر إلى كييف، في مهمة قد تكون محرجة إذا عاد خالي الوفاض.

وتقول الصحيفة إن الرئيس الفرنسي له هدف مزدوج؛ وقف شبح الحرب بعد حشد هائل للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، ودمج روسيا في نظام أمني أوروبي جديد يوازن ميلها نحو الصين لتهدئة مخاوفها من توسع «الناتو» شرقا.

وأعلن الكرملين، امس أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الفرنسي والروسي في موسكو «مهم جدا»، غير أنه لا يمكن ترقب «اختراق» كبير خلاله من أجل خفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين أن «الوضع أكثر تعقيدا من توقع اختراق حاسم خلال لقاء واحد» مشيرا إلى أن «ماكرون قال لبوتين إنه يأتي حاملا أفكارا في مسعى لتحقيق انفراج» في الوضع.

