28 قتيلاً في فيضانات الإكوادور

عربيات ودوليات

كشف رئيس بلدية العاصمة ?الإكوادور?يّة كيتو، سانتياغو غوارديراس، أنّ «العدد الإجمالي للقتلى نتيجة ?الفيضانات? الّتي ضربت كيتو أوائل الأسبوع الماضي بلغ 28، وأُصيب 52 بينهم سبعة نُقلوا إلى المستشفى». وأوضح، أنّ «رجال الإنقاذ لا يزالوا يبحثون عن امرأة مفقودة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت تعيش في حي لا كومونا الشعبي المتضرر من الانهيار الأرضي».

وحجم الدّمار في كيتو البالغ عدد سكّانها 2,7 مليون نسمة، ضخم جدًّا، وتأثّرت طرق ومناطق زراعيّة ومنازل وكذلك مراكز صحيّة وتعليميّة. وقد أعلنت سلطات الإكوادور الحداد ثلاثة أيّام، على أرواح الضحايا.

