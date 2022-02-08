موسكو تحذر الغرب: «لا بدائل» عن فشل الاتفاق مع إيران

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عواصم- الوكالات: تستأنف اليوم في العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي حيث حذرت روسيا من أن الأطراف لا تملك سيناريوهات بديلة للفشل، وشددت إيران على أن رفع العقوبات «خط أحمر» بينما بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الملف هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وفي أحدث التطورات، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك تقدما في مفاوضات فيينا، معتبرة أن الطرفين لا يعدّان سيناريوهات أمان في حال الفشل. ويأتي استئناف المفاوضات بعد إعلان الولايات المتحدة العمل بإعفاءات تتعلق بالبرنامج النووي المدني لطهران.

ونقلت كالة الأنباء الإيرانية عن لجنة الأمن القومي بالبرلمان قولها امس إن «الإعفاء من العقوبات لعبة جديدة من الولايات المتحدة». وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي إن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر.

وأضاف أن بلاده تتوقع خطوات عملية لإثبات ما تعتبره الولايات المتحدة خطوات حسن نية، وأن يتم اتخاذ القرارات الضرورية من قبل الأطراف الأخرى خلال هذه الجولة.

كما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن إعادة تفعيل الاتفاق النووي يجب أن تشمل رفع كل العقوبات معتبرا أن العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الإيراني ولا يمكن تحقيق اتفاق جيد في فيينا بدون رفعها. من جهة أخرى قال بيان للبيت الأبيض إن بايدن بحث في اتصال هاتفي مع بينيت الأمن المشترك وتحديات أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها، وفق تعبير البيان. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزامه بتوسيع الاستقرار والشراكات عبر الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين والفلسطينيين.

