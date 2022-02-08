العرو بحث دعم المرأة والتنمية الإسكانية

أول النهار

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو مع سفير جمهورية طاجيكستان وسفير جمهورية مصر العربية وسفيرة كندا وسفير جمهورية الهند كل على حدة اوجه التعاون والعلاقات الثنائية. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الوزير العرو استقبل سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدوف حيث اعرب عن فخره واعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين وبارك السفير بدوره للعرو بمنصبه الجديد كما تطرق الى مدى عمق العلاقة المميزة التي تربط بين الشعبين واعرب عن شكره وعرفانه على حسن الضيافة والاستقبال.

وذكر البيان ان الوزير استقبل ايضا سفير جمهورية مصر العربية اسامة شلتوت حيث اعرب عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين وبدوره اعرب شلتوت عن الامل في توطيد العلاقات في شتى المجالات خاصة اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية لدى جمهورية مصر العربية.

كما استقبل العرو سفيرة دولة كندا عليا موني، معربا عن فخره واعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين ومن جانبها اعربت السفيرة موني عن مدى عمق العلاقة المميزة التي تربط بين الشعبين. واشارت الى المواضيع التي تهم البلدين من بينها دعم المرأة وكذلك الاقبال الملحوظ للشعب الكندي في الفترة الأخيرة حيث اصبحت الكويت وجهة استراتيجية للكنديين كما تم التطرق للعمل على التنمية الاسكانية والتكنولوجيا البيئية.

كما استقبل الوزير العرو سفير جمهورية الهند سيبي جورج معربا عن الامل في توطيد العلاقات المشتركة خاصة ما يتعلق باختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بدوره اعرب السفير جورج عن شكره الجزيل لهذه الفرصة متمنيا توطيد العلاقة في شتى المجالات العامة لاسيما ما يتعلق بوزارة الشؤون. وتقدم السفير الهندي بالتهنئة على مضي 60 عاما على استقلال الكويت مشيدا بدورها خلال جائحة «كورونا» بتقديم كل المساعدات للهند وعلى رأسها ما يتعلق بالصحة حيث قامت الكويت بامداد الهند بعبوات الاكسجين للمحتاجين مما كان له الاثر الكبير على الحفاظ على حياة العديد من مواطني الشعب الهندي.

واعرب عن استعداد بلاده من خلال مدارسها البالغة 25 مدرسة في الكويت بالمساهمة بمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت وتخصيص فصل واحد على الأقل في كل مدرسة.

