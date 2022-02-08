عزام الصباح: الكويت تزخر بالكفاءات الوطنية

أول النهار

أشاد سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح، بتفاني شباب الكويت وتميزهم في اداء عملهم متسلحين بالكفاءة والعزيمة في عملهم لاسيما في المحافل الدولية رافعين اسمها عالياً.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لـ«كونا» ان السفير الصباح قام أمس الاثنين بتكريم كل من خالد مشاري الخشرم اول مواطن كويتي يلتحق بالعمل في منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» بمناسبة نهاية فترة عمله وكذلك الموظف المحلي بالسفارة ربيع علي. وقال الشيخ عزام المبارك الصباح في هذه المناسبة مهنئا الخشرم بأدائه المتميز والمشرف ان حب الكويت يبقى اكبر حافز للعمل بجد واجتهاد من اجلها وباسمها، مؤكدا ان الكويت تزخر دائما بالكفاءات الوطنية التي تبرز الوجه المشرق وتسهم في مسيرة نهضتها.

كما اكد السفير الصباح في تكريمه ان الموظف ربيع علي، جسد مكانة الكويت الخاصة والكبيرة في قلوب الجميع وترجمه في عمله المميز لأكثر من 40 عاما قضاها في خدمة الكويت بكل تفانٍ واخلاص.

