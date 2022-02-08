«التقدم العلمي»: تمديد فترة التقدم لجائزة الكويت للعام 2021 حتى 28 الحالي

أول النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) تمديد فترة الترشح والتقدم لـ(جائزة الكويت) لعام 2021 في مجالاتها الأربعة حتى تاريخ 28 فبراير2022 لإتاحة فرصة أكبر للباحثين للتقدم بترشيحاتهم.

وأكدت المؤسسة حرصها على مشاركة أكبر عدد من الباحثين والأكاديميين العرب في الترشح للحصول على (جائزة الكويت) التي باتت تعد من أهم الجوائز العلمية عالميا.

وارتأت المؤسسة تمديد فترة التقدم للجائزة نظرا للظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا والتي ربما أدت إلى تأخر بعض المؤسسات العلمية والأكاديمية إضافة إلى الباحثين العرب في تقديم ترشيحاتهم لمن تنطبق عليهم شروط التقدم للجائزة. وتقبل المؤسسة ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية كما تقبل طلبات الترشيح الشخصية على أن يكون تقديمهم مشفوعا بقائمة تضم تزكيات من شخصيات أكاديمية أو بحثية ومؤسسات علمية.

وشروط التقدم للجائزة متاحة على موقع المؤسسة www.kfas.org/kuwaitprize2021 فيما يمكن للباحثين التواصل مع مكتب الجوائز في المؤسسة على البريـــد الإلكترونــي: HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected] للمزيد من المعلـومات الخاصة بالجائزة.

وتشمل (جائزة الكويت) لعام 2021 أربعة مجالات هي العلوم الأساسية (الفيزياء والعلوم التطبيقية) والعلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الاجتماعية والاقتصاد (العلوم التربوية)، والعلوم الإنسانية والفنون والآداب (علم اللغويات).

وتشترط الجائزة أن يكون للمتقدم إنتاج علمي مبتكر وذو أهمية بالغة بالنسبة إلى موضوع المجال المقدم فيه ومنشور خلال السنوات العشرين الماضية علما بأن مواضيع مجالات الجائزة تتغير من عام إلى آخر. يذكر أن (جائزة الكويت) أنشئت عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعم الأبحاث العلمية بمختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثين العرب.

