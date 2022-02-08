أحمد الناصر.. حكمة واتزان

الأولى

كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً

يُرمى بصخرٍ فيلقي أطيب الثمرِ

هؤلاء هم الرجال، وتلك أقدارهم، وهذه سماتهم الغالبة عليهم، يترفعون فوق الصغائر، ولا يلتفتون إلى محاولات الطعن التي يوجهها البعض إليهم، وإنما يصدونها بالعقل والحكمة، وبالدليل والبرهان، فلا تزيدهم محاولات الطاعنين إلا قوة فوق قوة، ولا تنال - أبداً - من مكانتهم لدى المخلصين والمنصفين.

الكبار - عموماً - الواثقون من أدائهم، المؤمنون بقدراتهم لا يقابلون المرجفين في المدينة إلا بالحقائق الدامغة، والقول الفصل المبين، الذي لا يترك مجالاً لأي إرجاف، ولا أي ثغرة ينفذ منها الراغبون في إهالة التراب على الإنجازات، وتشكيك المواطن في أداء المجدِّين والمجتهدين.

وهذا - من دون أدنى شك - ينطبق على كلِّ أمينٍ، وكلِّ صاحب إنجاز، وعلى كل ناجح يسوء نجاحه المغرضين، أو المدفوعين إلى تلويث ثياب الأبرياء، ووضع البقع السوداء على مسيرتهم ناصعة البياض.

فإذا تركنا العام إلى الخاص، وتحدثنا عمّا يدور على الساحة السياسية والبرلمانية في هذه الأيام، فإن الاستجواب المقدم إلى معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح يطفو على السطح، ويظهر بادياً للعيان وشاهداً على أن الشجرة المثمرة لا يمكن أن تكون بمنأى عن الرمي بالأحجار، ولو كان هذا الرمي بأيدي محبي الثمار أو الراغبين في إحداث الهدم والانهيار.

إنّ الاستجواب الذي قدمه النائب المحترم لا يمكن وصفه بأنه أداة هدم أو معول تقويض، فلكل عضو تحت قبة عبدالله السالم الحق الكامل في مساءلة أي عضو من أعضاء الحكومة إذا رأى منه تقصيراً أو تجاوزاً يقوم عليه الدليل، وتثبته الوثائق والمستندات، والأمة كلها تحترم هذا الحق ولا تماري فيه احتراماً للدستور، وتفعيلاً لنصوصه التي يقف عندها الجميع.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: أين القصور في أداء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر؟ وأين المخالفات التي ارتكبها والتجاوزات التي مررها أو أقبل عليها؟ وهل من المنطقي أو من المعقول أن يُقدم استجواب إلى أي وزير نظيف اليد، دمث الخلق، بعد أيام معدودة من أدائه اليمين الدستورية؟

إن ذلك - في نظر أي عاقل حصيف - استهداف مقصود، ومحاولة للنيل من شخص الوزير لا من أدائه، ومن قدراته وإمكاناته لا من سلوكه وتصرفاته، وهذا مسلك لا يتفق مع السعي نحو بناء الوطن، وتوطيد أركانه، والمضي به نحو مزيد من الرفعة والازدهار.

ولعل من المعروف، ومن المقطوع به عند كل المنصفين أن مساءلة أي وزير يجب أن تكون حول قراراته لا قرارات أسلافه، وبشأن أعماله وليس بشأن من سبقه إلى النهوض بالمسؤولية.

لقد جاءت محاور الاستجواب - كما وصفها المتخصصون - عامة لا تفصيل فيها، يغلبُ عليها الغموض ويكتنفها شيء من التقصّد والشخصانية، ما دفع الشيخ د. أحمد الناصر إلى طلب استيضاحها فجاء التوضيح أشدَّ غموضاً وأكثر عمومية.

إننا نقول ذلك، ونحن متأكدون أن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر لن يعجزه أبداً أن يفنّد محاور الاستجواب تفنيداً، وأن يردّ على كلِّ منها الرد المفحم القائم على الأدلة القاطعة والسلطان المبين، فهو الرجل الذي لم تتلوث يداه، ولم يطعن أحد في قوته وقدرته على معالجة كل ما يسند إليه من أعمال أو ملفات بحكمة وحنكة واقتدار.

أليس هو من أسهم بجهده الوفير، وبعطائه اللامحدود في تحقيق المصالحة الخليجية التي أعادت لمجلس التعاون لحمته وقوته؟ أليس هو من كلفه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بملف الأزمة اللبنانية، فأبلى فيه بلاء حسناً وكان صوت الخليج الصادح وليس صوت الكويت وحدها؟ أليس هو الذي قاد جهود السفارات والقنصليات ليؤمِّن لكل كويتي كان خارج بلاده وقت أزمة كورونا أسباب الطمأنينة والراحة والعود الحميد؟ أليس هو ذاته الذي ترأس - بكل اقتدار - الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في الكويت قبل عدة أيام؟

صورة الشيخ الدكتور أحمد الناصر في الخارج لا تقل نصاعة ولا بياضاً عن صورته في الداخل، فما بال البعض يحاول الإساءة لتلك الصورة؟ ولمصلحة من يحدث ذلك؟

خلاصة القول إن سليل مدرسة سمو الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، لا يمكن أن يحيد عن الهدف، ولا يمكن أن يقصّر أو يتجاوز، خصوصاً إذا كان هو الشيخ الدكتور أحمد الناصر، الذي يعرفه القاصي والداني، ويرى فيه الامتداد الطبيعي لمدرسة الدبلوماسية الكويتية القائمة على الحكمة والروّية والاتزان، فلا تهور ولا اندفاع، ولا نكوص أو تراجع.

وفي الختام نقول: احفظوا للكويت أبناءها المخلصين، ولا يكن هدفكم الطعن في قدراتهم وإخلاصهم، فهم جنودها الأوفياء البواسل في كل الميادين.

