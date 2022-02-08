مجلس الوزراء: الناصر يحظى بثقة القيادة

الأولى

يعقد مجلس الامة اليوم جلسته العادية وسط تفحص الحكومة الظرف السياسي بشأن صعود وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر المنصة لتفنيد الاستجواب الموجه اليه من النائب شعيب المويزري والقرار الواجب اتخاذه سواء بالبدء في المناقشة أو طلب تأجيلها.

وقد أكد مجلس الوزراء أن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر يحظى بتقدير وثقة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

وأشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس لدى مناقشته الاستجواب المقدم لوزير الخارجية بالجهود المتميزة والدؤوبة في مجال عمل الشيخ د. أحمد الناصر ودوره المشهود في خدمة البلاد وتفانيه لتقوية علاقات الشراكة والصداقة بين الكويت ودول العالم لتعزيز مكانتها خليجياً وعربياً وعالمياً مؤكدا حرص الحكومة على مؤازرة الناصر ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري في خدمة الوطن والمواطنين متمنياً له التوفيق والسداد.

من جهته قال مقدم الاستجواب: انا على ثقة باعتلاء وزير الخارجية المنصة اليوم.

بدوره قال النائب السابق محمد الدلال: ان الحركة الدستورية لم تعلن موقفها حتى الان من استجواب وزير الخارجية، وستجتمع امانة الحركة لتحدد ذلك الموقف، لافتا إلى ان الحركة تيار مؤسسي يتخذ موقفه عبر الآليات الديموقراطية ويعمل بالشورى، وفي ذات الوقت تحترم الآراء الشخصية لاعضائها ولغيرهم. إلى ذلك تقدم عشرة نواب برسالة إلى المجلس لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث مخالفات بنك الائتمان المرصودة من ديوان المحاسبة بشأن هدر الاموال العامة عبر قرارات تم اتخاذها خلال السنة المالية 2021/2020.

من ناحيته تقدم النائب مهلهل المضف مع عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة في 13 مارس للتصويت على تعديلات قانوني امن الدولة والمفوضية العليا للانتخابات لمزيد من الحريات السياسية.

وكان النائب اسامة الشاهين تقدم أمس برسالة إلى المجلس من اجل استعجال اللجنة التشريعية احالة المقترحات الخاصة بالمتقاعدين المتصلة برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وبمشاركة المتقاعدين في ارباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورفع قيمة الزيادة الدورية لهم والتي تبلغ حاليا 30 ديناراً كل 3 سنوات، من اجل دراستها في اللجنة المالية بحكم الاختصاص.