وقفة للحريات تحت شعار «الكويت دولة مدنية دستورية»

الأولى

نظم مجموعة من المواطنين والمواطنات وقفة احتجاجية في ساحة الارادة امس دفاعا عن حرية المرأة وتمسكا بالمادة 30 من الدستور.

وقالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا: إن وقفة المرأة هي للتأكيد على ان الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون وليس الفتاوى، ولفرض جميع المساومات والمحاولات المؤلمة لتحجيم حرية المرأة وحقها في العدالة والمساواة.

وأضافت: إننا ومنذ فترة نشهد تراجعاً محزناً أمام هجمة من قوى التخلف لتحجيم مظاهر الدولة المدنية في الكويت وأولها القضايا الخاصة بحرية المرأة ودورها في المجتمع.

وأشارت الى انه من بعض الأمثلة: محاولات الغاء وحدة الدراسات الجندرية في جامعة الكويت، وفرض الحجاب لقبول المرأة في الجيش، ومحاولة تشويه مختلف أوجه الحراك النسائي بما فيه الرياضة، بل ومصادرة كل وسائل الترفيه الثقافي والفني في المجتمع، مؤكدة ان الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور وليس الفتوى وسندافع عنها.